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شكرا لقرائتكم خبر عن كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغان تراثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ كورال مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو محمد عبد الستار فى تقديم فقرة غنائية من الأغانى التراثية لاستقبال جمهور الأوبرا الذى سيحضر حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ32، والتى تحييه مى فاروق.
كورال مركز تنمية المواهب
كورال مركز تنمية المواهب
جمهور الأوبرا
كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الأوبرا
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