فن ومشاهير

كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغان تراثية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ كورال مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو محمد عبد الستار فى تقديم فقرة غنائية من الأغانى التراثية لاستقبال جمهور الأوبرا الذى سيحضر حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ32، والتى تحييه مى فاروق.

كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الاوبرا في الحفل الختامي اغاني تراثية (2)
كورال مركز تنمية المواهب

 

كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الاوبرا في الحفل الختامي اغاني تراثية (3)
كورال مركز تنمية المواهب 

 

كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الاوبرا في الحفل الختامي اغاني تراثية (4)
جمهور الأوبرا 

 

كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الاوبرا في الحفل الختامي اغاني تراثية (7)
كورال مركز تنمية المواهب يستقبل جمهور الأوبرا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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