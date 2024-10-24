شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تتراقص على الريد كاربت فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

حضرت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، وقدمت حركات استعراضية أمام عدسات الكاميرات.

كما حضر كل من عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والشريك المؤسس، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، الناقد أحمد شوقي، والفنان فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، إنجي علاء، محمود شاهين وزوجته، محمود حميدة، بشري وزوجها خالد حميدة، أحمد رزق، نسرين طافش، بسمة، عمر السعيد، يوسف عثمان، الناقد طارق الشناوي، مريم نعوم، يسري نصر الله.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.