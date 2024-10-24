أبرز الجوائز المنتظر توزيعها في مهرجان الجونة الدورة السابعة

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

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مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

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مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة سينما من أجل الإنسانية

نجمة الجونة الخضراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - تشهد الدورة السابعة منمشاركات مميزة من صناع الفن على مستوى العالم، ويتنافس عدد كبير من الأفلام على جوائز المهرجان التي من المقرر أن يتم توزيعها في حفل الختام 1 نوفمبر المقبل.وإليكم أبرز المسابقات والجوائز التي كشفت عنها إدارة المهرجان.- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و50000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و25000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة و20000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة).- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة).- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل(نجمة الجونة و30000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة و7500 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة و10000 أمريكي).- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة و7500 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة و4000 دولار أمريكي).- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة و5000 دولار أمريكي).- جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة و20000 دولارأمريكي)- الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مرشحة لنيل هذه الجائزة.اقرأ أيضا: منة شلبي وأمينة خليل وتارا عماد تعرف على لجان التحكيم في مهرجان الجونة 2024يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بالبيئة وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها، وسيحصل الفيلم الفائز على جائزة نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».