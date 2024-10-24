شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "عرفت أنا مين" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عرفت أنا مين" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات خالد صالح وألحان مصطفى جمال وتوزيع مصطفى أبو رية.

وطرح مؤخرا كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستا وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشيندى، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور.

وطرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

وتقول كلمات الأغنية: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش.