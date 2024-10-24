شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب وتامر هجرس وعمرو منسى أول حضور افتتاح الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل عدد من الفنانين على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، ومنهم عمرو منسى، المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى، والشريك المؤسس، المنتجة ماريان خورى المدير الفنى لمهرجان الجونة، الناقد أحمد شوقى، الفنان فتحى عبد الوهاب، تامر هجرس وزوجته.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التى صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان