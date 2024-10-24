شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف ينشر فيديو لشقته بعد الحريق: أشكر كل اللى اتصل عليا والان مع تفاصيل الخبر

نشر الفنان نادر أبو الليف فيديو من داخل شقته بعد حريق اشتعل داخلها ليلة أمس، وعلق على صفحة الإنستجرام قائلا: ألف حمد وشكر ليك يارب خروجى أنا وأولادى وزوجتى سالمين من الحريق، وأشكر كل اللى اتصل عليا، جزاكم الله كل خير ولايرينا الله فيكم أى مكروه يارب.

وأضاف "حبيت أوريكم بيتي وهوه تراب علشان العين اللي بصالي تفرح وحسبي الله ونعم الوكيل شكرا".

وقال الفنان نادر أبو الليف تعليقا على حريق شقته، إنه بخير والحمد لله وجميع أسرته بخير ولكن الشقة أنهى الحريق على كل محتوياتها، معلقا: "ربنا عنده العوض، راضى بقضاء الله وقدره، والحمد لله على الابتلاء قدر الله وراضى الحمد لله".

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.