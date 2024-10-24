شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلي توتشي: واجهت صعوبة فى الحصول على دور جيد بعد The Devil Wears Prada والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى ستانلي توتشي أنه واجه صعوبة في "الحصول على أدوار جيدة" بعد بطولة فيلم The Devil Wears Prada، حيث لعب توتشي دور نايجل في الفيلم الذي صدر عام 2006 إلى جانب كل من آن هاثاواي وميريل ستريب وإميلي بلانت، والذي حقق نجاحًا في شباك التذاكر وحصل على جائزتي أوسكار.

على الرغم من نجاح الفيلم، قال توتشي إنه واجه صعوبة في الحصول على الأدوار من بعده، حيث صرح لـ Vanity Fair قائلا:" بعد فيلم The Devil Wears Prada، لم أتمكن من الحصول على أدوار جديدة، ولم أفهم لماذا حدث ذلك، ولكن هذا ما حدث".

على الرغم من ظهوره في أفلام مختلفة خلال العامين التاليين من طرح العمل، إلا أنه لم يقدم أدوار مهمة حتى شارك في فيلمى Julie & Julia وفيلم The Lovely Bones للمخرج بيتر جاكسون فى عام 2009، والذي حصل من خلاله على ترشيح أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار.