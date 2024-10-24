شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة عمرو القاضى فى مسجد الحامدية الشاذلية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يقام عزاء والدة الفنان عمرو القاضى والموزع ياسر حسانين يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتوفيت اليوم والدة الفنان عمرو القاضى والموزع ياسر حسنين بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

عمرو القاضى ولد 12 سبتمبر 1974م وتخرّج فى كلية إدارة الفنادق عام 1992م، درس بأكاديمية الفنون حتى حاز شهادة الإخراج والتمثيل عام 2003، وكان أول ظهور لعمرو من خلال برنامج (يالا شباب) بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوى.

وبعدها اتجه عمرو للسينما بمشاركته في فيلم (الحاسة السابعة) مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2005، وقدم عددًا من الأدوار المختلفة بين مسلسل الملك فاروق، والدالي، وشارع عبد العزيز، نابليون والمحروسة.