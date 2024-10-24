عمرو منسي يصل السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

وصل منذ قليل المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي رفقة زوجته على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة السابعة الذي يقام مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم.

حرص عمرو منسي على إلتقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء استعدادًا لحضور حفل افتتاح المهرجان.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة هذا العام عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافته في حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يتيح هذا التعاون فرصة لسكان القاهرة لمتابعة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية، التي تُعد واحدة من أهم المنصات لعرض الأفلام المستقلة في مصر. كما يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الأفلام المعروضة في المهرجان، مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب الذي يُعد من الفئات المستهدفة الأساسية في هذا التعاون.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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