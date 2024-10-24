مي سليم بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة مي سليم على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وأطلت مي بفستان طويل باللون الأسود اللامع وبقصة الكب ومكشوف عند منطقة الظهر

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.