بالصور| بإطلالة جذابة.. مي سليم تتألق في حفل افتتاح سابع دورات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت قبل قليل، إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة مي سليم، وظهرت متألقة بإطلالة جذابة.

كما تواجد في اللحظات الأولى الناقد أحمد شوقي، ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر أن يشهد حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتنطلق فعالياته اليوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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