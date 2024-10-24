50 صور لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة خلال السنوات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينطلق حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة 2024 يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ويستمر حتى 1 نوفمبر.

وخلال السنوات الماضية شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دوراته السابقة إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم إطلالات أثارت الجدل للنجمات خلال دورات مهرجان الجونة السابقة.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2023 فستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة عام 2020 بفستان أسود لامع قصير مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إنجي كيوان

ارتدت الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان خلال حضورها مهرجان الجونة عام 2021 فستان جريء ومفتوح الظهر ومزين بالسلاسل من الخلف مع حركة الكتف الواحد المنسدلة بها قصة كالوشاح من على الظهر.

دينا الشربيني

لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السنيمائي 2012 بفستان جريء متعدد الألوان، بفتحات على منطقة البطن، وبقصة كاش مايوة، وفتحة جريئة بطول الساق، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ناهد السباعي

تألقت الفنانة ناهد السباعي خلال حضورها المهرجان عام 2018 بفستان أبيض عبارة عن توب أبيض يكشف الصدر والبطن، وجيب قصيرة من الدانتيل يعلوها اكستنشن بقماش الشيفون.

أروى جودة

اختارت الفنانة أروى جودة في مهرجان الجونة 2018 الظهور بفستان أسود عبارة عن توب قصير يكشف بطنها وصدرها، ومنقوش بنقوش ذهبية.

واعتمدت أكسسوارات ذهبية تتناسب مع نقشة الفستان، وأمسكت بحقيبة صغيرة تشبه الزجاجة.