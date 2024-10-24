وفاة خال الفنان محمد العمروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد العمروسي وفاة خاله، الذي وافته المنية اليوم الخميس، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب "العمروسي": "لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون، البقاء لله وحده".

وتابع: "قال الله تعالى، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً، مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك يا حبيبي ويجعل تعبك في ميزان حسناتك يارب".

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