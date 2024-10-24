أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

ولطالما خطفت الثنائيات الأنظار على السجادة الحمراء طوال الدورات الماضية لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي يستعرض معكم الخليج 365 أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بالمهرجان:

من بينهم: خالد الصاوي وزوجته، محمد فراج وبسنت شوقي، خالد سليم وزوجته خيرية أحمد، باسل خياط وزوجته ناهد زيدان، نيكولا معوض وزوجته، منى زكي وأحمد حلمي، أشرف زكي وروجينا، آسر ياسين وزوجته، أحمد داود وعلا رشدي، كندة علوش وعمرو يوسف، أحمد الفيشاوي وندى الكامل