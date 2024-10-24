بينهم أوين ويلسون وسيلفستر ستالون.. نجوم السينما العالمية في الدورات السابقة لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ينطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق نستعرض لكم أبرز النجوم العالميين الذين شاركوا في دورات مهرجان الجونة السينمائي السابقة:

ـ الدورة الأولى

في النسخة الأولى من مهرجان الجونة عام 2017 حضر عدد من النجوم العالميين من بينهم الممثل الأمريكي مايكل مادسون، والممثلة الأمريكية فانيسا ويليامز، الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر.

كما حضر الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس، والممثل التركي خالد أرجنش، الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار فوريست ويتكر.

ـ الدورة الثانية

حضر في النسخة الثانية عام 2018 النجم العالمي سيلفستر ستالون، والممثل الأمريكي أوين ويلسون، الممثل الإنجليزي كليف أوين، والممثل الأمريكي باتريك ديمبسي.

الدورة الثالثة

شهدت النسخة الثالثة من المهرجان عام 2019، عدد كبير من النجوم العالميين من بينهم الممثل الكندي المصري مينا مسعود، الممثل الأمريكي فوريست ويتكر.

الدورة الرابعة

أقيمت الدورة الرابعة من المهرجان عام 2020، وكان أبرز النجوم الذين تم استضافتهم الممثل الهندي علي فازار، والنجمة الهندية ريشا تشادا.



الدورة الخامسة

شهد المهرجان في دورته الخامسة عام 2021، حضور المخرج والسيناريست الهندي كبير خان، والكاتب الأمريكي روب ألين.

الدورة السادسة

وفي النسخة السادسة من مهرجان الجونة عام 2023، شهد تكريم الفنان الفرنسي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.