علي ربيع: "ماكنتش عايز أمثل وروحت المسرح عشان كان فيه مكيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان على ربيع عن بدايته في مسرح الجامعة، وذلك خلال لقائه في بودكاست، "فايق ورايق"، تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال "ربيع": "المسرح قصة جميلة، أنا مكنتش عايز أمثل أبدًا، ولا دي حاجة جوايا بس كنت بقلد الناس كويس جدًا في الشارع، وفي واحد صاحبي قالي إنت لازم تروح المسرح وأنت موهوب وهتكسر الدنيا وهو اللي وجهني، لحد ماروحت المسرح على إيده".

وتابع: "كنت بروح مسرح الجامعة عشان التكييف، والجو هناك حلو عكس باقي الجامعة، وشوفت بقا اللي بيعملوه في المسرح وعجبني روحت لرئيس الفريق وقالي تعالى بكرة الساعة 10 الصبح، وروحت المسرح وكنت محرج والناس هناك جامدين، ورئيس الفريق كان محمد أوتاكا وقالي عايز تمثل قولتله لا، قالي إنت معايا في الفريق، وبدأت من تحت لحد ما بقيت أحسن ممثل جامعات مصر في المسرح، وقعد أمثل عشان الناس كانت مبسوطة ولحد دلوقتي الناس لو مش مبسوطة أنا هبطل تمثيل".

يذكر أن علي ربيع شارك في بطولة فيلم "عالماشي" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر، وشاركه في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

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