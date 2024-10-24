في ذكراه.. محمد توفيق "فضح" يوسف شاهين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شخصية "قناوي"، واحدة من الشخصيات التي رشح لها الفنان الراحل محمد توفيق، وبسببها طارد المخرج الراحل يوسف شاهين بالاتهامات

الفنان الراحل محمد توفيق والذي تحل اليوم الخميس 24 أكتوبر، ذكرى مولده، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1908، كشف تفاصيل مطاردته المخرج يوسف شاهين، في حوار له مع الإعلامي مفيد فوزي.

الفنان الراحل محمد توفيق، قال: "المخرج يوسف شاهين اغتصب الدور، بعدما قابلت منتج الفيلم جبرائيل تلحمي، ووقعت العقد وقبضت العربون بقيمة 100 جنيه، وظللت أنتظر، ولم يصل إخطار بموعد التصوير، وعندما سمعت أن التصوير بدأ وأوشك على الانتهاء، سألت عن ماحدث، وقالوا لي يوسف أعجب الدور واخذه".

وتابع توفيق: "بقيت كل ما أشوف يوسف شاهين أفضحه، أقوله يا يوسف يا حرامي الدور".

يوسف شاهين من جهته علق على ما ذكره محمد توفيق، وفي حوار مع الإعلامي مفيد فوزي ، قال: "لو أنا كنت عاوزه كنت أقنعته".

الفنان الراحل محمد توفيق، رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 95 عاما، عام 2003

فيلم "باب الحديد" يعد أول فيلم عربي يشارك في مهرجان برلين السينمائي، وهو قصة وسيناريو وحوار عبد الحي أديب، وإخراج يوسف شاهين، وشارك في بطولته فريد شوقي، وهند رستم، وحسن البارودي، ونعيمة وصفي.

حوار محمد توفيق

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