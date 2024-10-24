ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية نسليهان أتاغول الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها أول 20 أسبوعاً من حملها.

وقد تميزت هذه الصور بالعفوية، وقد ظهرت نسليهان بعدة لحظات مختلفة مع عائلتها وزوجها، وقد بدت علامات السعادة واضحة عليها.

وكانت خطفت نسليهان أتاغول أنظار الجمهور، بمجموعة صور وثقت من خلالها إطلالتها الأخيرة من شوارع ميلانو، وقد إرتدت طقم البيجاما من فالنتينو، وهو عبارة عن سروال طويل وواسع باللون الأسود، وقميص نوم باللون الأسود أيضاً، وبريش على الكمين.

ووضعت على عينيها نظارة شمسية باللون الأسود، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود أيضاً، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفها، وطبقت مكياجاً ناعماً.

كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول توثق أول 20 أسبوعاً من حملها.. صور عفوية للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.