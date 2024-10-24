بالفيديو- ياسمين رئيس تضج أنوثة وجمالاً بإطلالة في غاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس متابعيها بإطلالتها بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك رائع، مرتديةً توب بيضاء، من دون أكمام سترابليس، ذات تصميم رائع، مع سروال واسع داكن اللون، وتركت شعرها القصير منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت ياسمين رئيس صورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد "الهنا اللي أنا فيه"، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن إسم شخصيتها في الفيلم، اذ كتبت: "إيمان.. الهنا اللي أنا فيه".

وتفاعل المتابعون مع منشور ياسمين رئيس، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لمشاهدة فيلمها الجديد.

