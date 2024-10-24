ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس متابعيها بإطلالتها بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك رائع، مرتديةً توب بيضاء، من دون أكمام سترابليس، ذات تصميم رائع، مع سروال واسع داكن اللون، وتركت شعرها القصير منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت ياسمين رئيس صورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد "الهنا اللي أنا فيه"، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن إسم شخصيتها في الفيلم، اذ كتبت: "إيمان.. الهنا اللي أنا فيه".
وتفاعل المتابعون مع منشور ياسمين رئيس، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لمشاهدة فيلمها الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ياسمين رئيس تضج أنوثة وجمالاً بإطلالة في غاية الأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.