بالصور- نسليهان أتاغول تحتفل بأسبوع حملها العشرين

نشرت الممثّلة التّركيّة، نسليهان أتاغول، عبر “إنستغرام”، أكثر من صورة احتفالًا بمرُور عشرين أسبوعًا على حملها.

ظهرت “أتاغول”، في الصور برفقة زوجها الممثّل قادير دوغلو وأفراد من عائلتها وأصدقائها كما ظهرت وهي تحمل صور الرّنين المغناطيسيّ للجنين وعلّقت: “في الأسبوع العشرين”. (شاهدوا الصور)

جمهور “نسليهان”، تفاعل بشكل كبير مع الصّور وعبّر عن حماسته لولادة طفلها الأوّل.

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نذكر أنّ نسليهان أتاغول، أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من احتفالها بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومانسيّة مميّزة، إذ شاركت بطلة “إبنة السّفير”، المتابعين عبر انستغرام، بمجموعة صور حميمة جمعتها مع زوجها، إضافة إلى صور عفويّة من مناسبات مختلفة. وعلّقت “نحن بخير يا عزيزي، لنكمل”.