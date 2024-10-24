شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل برغم القانون الحلقة 30.. هاني عادل يطلب الزواج من إيمان العاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل برغم القانون الحلقة 30 والأخيرة تطورا كبيرا في الأحداث، حيث نجحت الشرطة أخيرا في الإمساك بأكرم (محمد القس)، وتولي ليلى (إيمان العاصي)، القضية لإدانته، وبالفعل تتخذ المحكمة قرارها بإعدامه نظرا لكثر الجرائم التي ارتكبها منها جرائم قتل عمه ووالده.

وفي نهاية الحلقة 30 من مسلسل برغم القانون تذهي ليلى مجددا لزيارة بورسعيد، برفقة أطفالها ووليد (هاني عادل)، بعد مساعدته لها خلال الفترة الماضية، وهناك يطلب وليد منها الزواج، ولكنها تترد في البداية بسبب كثرة مسئولياتها، ولكن يخبرها أنه يريد الاستقرار معها ومع أولادها وفتح صفحة جديدة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.



إيمان العاصي من مسلسل برغم القانون الحلقة 30