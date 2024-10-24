شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل دبى وشريف منير يشاركه بالعزف على الدرامز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس فى دبى، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور، حيث بدأ كعادته بأغنية يا أنا يا لأ، كما شهد الحفل حضور الفنان شريف منير الذى صعد إلى المسرح وقام بالعزف على الدرامز خلال غناء الهضبة فى لفتة نالت إعجاب الحضور.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته أبرزها: ده لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، تملي معاك، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "هتدلع" وسط استعراض رائع للألعاب النارية.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل ضخم الليلة فى الكويت على مسرح أرينا الذى يعد أضخم مسرح حفلات في دولة الكويت، وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت في وقت سابق عن نفاذ جميع التذاكر نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.



شريف منير برفقة عمرو دياب



الفنان عمرو دياب



حفل عمرو دياب



عمرو دياب