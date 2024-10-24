شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس خلال فيديو عن لبنان: الأطفال يتحملوا العبء الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو مؤثر عبر حسابها على موقع انستجرام قالت فيه : مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، يتحمل الأطفال العبء الأكبر من حالة عدم الاستقرار، ويعيشون في خوف، ويواجهون خطر فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

هذا وطالبت ميريام فارس من متابعيها دعم جهود اليونيسف لتقديم المساعدات الأساسية للأهالى في لبنان ممن يعانوا من الحرب، وذلك لمحاولة مساعدتهم بالمياه النظيفة، والبطانيات، والفرش، والمساعدات النقدية للأطفال النازحين وعائلاتهم.

على جانب آخر كانت استرجعت ميريام فارس مؤخراً ذكريات أغنية" الساحل الشمالى" الذى تم طرحها في مستهل صيف عام 2023 الماضى، وهى من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر للموسيقار محمد رحيم.

وحققت وقتها أغنية "الساحل الشمالي" للكينج محمد منير والنجمة اللبنانية ميريام فارس نجاحا كبيرا بعد طرحها ، حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ 10ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بأيام