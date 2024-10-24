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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية أميرة أديب، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها، تحدثت فيه عن كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ضلمة ونور"، الذي طرحته في الأيام الماضية.
وقالت أميرة في الفيديو: "أنا كلّمت كرم من كذا شهر وقلت له على فكرة كليب ضلمة ونور عشان كنت عايزة هو اللي يصوّره لأن فيديوهاته مبنية على الإنسانية وبيظهر اللحظات اللي بنعيشها كل يوم وهو ده أنا عايزاه، ووافق على طول وابتدت مغامرة إبداعية هفضل ممتنة ليها طول حياتي وبشكرك يا كرم".
وكانت أميرة أديب قد أثارت الجدل بعد طرحها الفيديو كليب، إذ كانت قد أعلنت ارتباطها بشاب من خلال نشر صور جديدة تجمعهما، ولم تكشف أي تفاصيل عنه، إلا أنه اتضح في ما بعد أن الشخص هو "موديل" أغنيتها الجديدة "ضلمة ونور".
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة أديب تكـ ـشف كواليس فيديو كليب أغنيتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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