شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى في حلقة خاصة تذاع الليلة في تمام الساعة 5 مساء عبر إذاعة الراديو 9090، وهي الحلقة التي تتطرق فيها إلى كواليس مسلسل تيتا زوزو الذى يعرض على شاشة قناة dmc.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.