شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" يفتتح الدورة الـ 7 لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مهرجان الجونة السينمائي لإطلاق دورته السابعة اليوم، والتي ستشهد حضورًا مميزًا من نخبة صناع السينما والمواهب السينمائية الصاعدة من مختلف أنحاء العالم، وتهدف هذه الدورة إلى تقديم تجربة سينمائية فريدة تجمع بين العروض الأولى للأفلام، الندوات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى خلق فرص تواصل مثمرة بين صناع السينما في أجواء راقية ومميزة.

ويشهد المهرجان تطورًا ملحوظًا هذا العام، ليس فقط من حيث عدد ونوعية الأفلام، التي وصل عددها النهائي إلى 83 فيلمًا، ولكن أيضًا في برامجه وفعالياته التي تركز بشكل خاص على دعم المواهب الشابة. ومن أبرز هذه التطورات توسع برنامج "سيني جونة"، الذي يوفر فرصًا أكبر للتعلم والتعاون، حيث يقدم جوائز تصل قيمتها إلى 360 ألف دولار، ويتنافس عليها 21 فيلمًا من 13 دولة عربية و9 دول غربية.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إجراء تعديل في برنامج دورته السابعة، حيث تقرر عرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، بعد تعذر عرض فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي .

"الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" (THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT) هو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.