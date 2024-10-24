شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة فى حلقة نقاشية عن "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول".. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حلقة نقاشية تتناول "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل 28 أكتوبر 2024، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم، وفي ضوء تنفيذ رؤية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ بالتعاون بين كافة قطاعات وزارة الثقافة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

المتحدثون هم الكاتب الكبير/ محمد عبد الحافظ ناصف- نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، دكتورة سهير عبد القادر- مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي الهمم، أميرة شوقي- رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشكمجية، الكاتبة المسرحية/ رشا عبد المنعم- المستشار الثقافي، بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.الفنان القدير/ طارق دسوقي- مدير مهرجان الإبداع الفني للطفل المعاق بمحافظة أسيوط، الفنانة القديرة/ وفاء الحكيم- المدير العام السابق لفرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، الفنان القدير/ محمد متولي- مدير عام فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، د. هبة كمال- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الهمم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، د. محمود جمعة- خبير تدريب فى طرق الإرشاد والعلاج النفسي الأساسية والسيكودراما، أ.د. فاطمة الزهراء توفيق- إعلامية وكاتبة ومدرب علاجي سيكودراما. الناقد المسرحي/ باسم صادق، الفنان/ كريم الحسيني.

المحاور النقاشية هي : المحور الأول: الدمج في المسرح (الدور والتحديات والفرص)، المحور الثاني: الصورة الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما، المحور الثالث: استراتيجيات الدمج في المسرح (الواقع والمأمول)، المحور الرابع: تجارب في مسارح الدمج (تجربة مسرح الشمس، تجربة الشكمجية ، تجربة أولادنا).