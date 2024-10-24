شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر لـ ”الخليج 365”: لا أخطط لخطواتى المقبلة وسايبها على ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم عصام عمر، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن ادواره الفنية و علاقته بصديقه النجم طه الدسوقى.

وقال عصام عمر: "لا أخطط لخطواتى فى التمثيل مش راسم حاجه أنا واثق فى ربنا وحاجات كتير بتتعرض عليا باختار أحسن حاجه بحسها و أعرف أعملها كويس و اتعب فيها و أهم حاجه الناس تستقبلها كويس وده المعايير الوحيد أنه يعجب الجمهور".

وعن علاقته بـ طه الدسوقى: "إحنا فى الشغل زى بره بنضحك ونهزر وبحب طه الدسوقى جدا وإن شاء الله نحتفل بفيلم سيكو سكيو قريب فى العرض الخاص ويعجب الجمهور".

وفاز النجم عصام عمر بجائزة أفضل ممثل دراما عن مسلسل مسار إجبارى بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، الأحد الماضى.

وقال عصام عمر بعد تسلمه الجائزة: " أحب في أي مكان أقدر أقول فيه كلمة أقول تعيش فلسطين، وتعيش المقاومة

ومسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.