35 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من حرص نجمات الفن أثناء حضورهن مهرجان الجونة السينمائي على ارتداء أجمل التصاميم على السجادة الحمراء، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، خلال الدورات السابقة، وفق ما ذكرت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحاتها لـ"لمصراوي".

زينب غريب

ارتدت الفنانة زينب غريب في مهرجان الجونة 2020 فستان بقصة الأميرات باللون الموف ميتاليك، جاء تصميمه غريباً وغير مفهوم وخاصة عند منطقة الصدر والخامة أيضا لا تتناسب مع حدث هام كالمهرجان.

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري في ثالث أيام مهرجان الجونة 2021 ببدلة غير مناسبة لقوامها، بالإضافة إلى أن المكياج باهت جدا والحذاء غير مناسب.

إلهام شاهين

ذكرت مصممة الأزياء إن إطلالة الفنانة إلهام شاهين في خامس أيام الجونة تصلح للتسوق وليست على السجادة الحمراء، وذلك لأن الفستان غير مناسب لقوامها، كما أن الخامة والألوان قديمة جدا والحقيبة ليس لها علاقة بالإطلالة.

دينا

إطلالة الراقصة الاستعراضية دينا في مهرجان الجونة 2022 غير مناسبة للمهرجان، فهو فستان استعراضي بقدر ما يكون مناسبا للسهرة.

دارين حداد

إطلالة الفنانة دارين حداد في رابع أيام الجونة 2022 تناسب الأجواء الرمضانية، وليست السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السنيمائي.

هالة صدقي

إطلالة الفنانة هالة صدقي في مهرجان الجونة 2022 كانت غير موفقة، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأبيض غير مناسب لقوامها.