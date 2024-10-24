آيه عبدالله تطرح الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسية "في أرض الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الفنانة آية عبدالله، مساء أمس، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "في أرض الخير"، احتفالًا بانطلاق البطولة الدولية للفروسية للألعاب الأولمبية.

أغنية "في أرض الخير" من كلمات محمد جميل، وألحان وتوزيع إسلام زكي، إخراج وجدي صموئيل.

يذكر أن الفنانة آية عبدالله طرحت مؤخرا فيديو كليب بعنوان "سمعني كمان"، من كلمات مؤمن سالم، ألحان مصطفى العسال، توزيع: إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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