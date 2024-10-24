طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Tvision" الإعلان التشويقي على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب: "الإعلان الأول لفيلم الحريفة٢ الريمونتادا، قريبًا في جميع دور العرض".

وعرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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