تووليت يكشف عن تعاونه مع فريق ديسكو مصر بأغنية "في عيونه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان المقنع "تووليت" عن تعاونه مع فريق "ديسكو مصر" في أغنية جديدة تحمل عنوان "في عيونه".

وكتب "تووليت"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "أغنية جديدة قريب جدًا مع ملوك الديسكو".

يذكر أن المغني "تووليت" نجح في تصدر العديد من قوائم الاستماع الموسيقية بأشهر المنصات منها "سبوتيفاي" وظل مرتبعًا على عرش الأكثر استماعًا لأيام وذلك نظرًا لتقديم أغانيه بطريقة النستولوجيا والحنين إلى الماضي وهو ما كان له تاثيرًا كبيرًا على المستمعين واستعادة العديد من الذكريات.

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