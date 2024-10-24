بلوك كاجوال أزرق رائع.. ريتا أورا تتألق و تبرز أناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية ريتا أورا بإطلالتها الأخيرة على متابعيها من خلال مجموعة من الصور المميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً كروب توب واسع باللون الأزرق من دون أكمام مع تنورة قصيرة بنفس اللون و التصميم، و إعتمدت تسريحة رائعة لشعرها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، عبرت النجمة العالمية ريتا أورا عن حزنها الشديد بعد رحيل صديقها النجم العالمي ليام باين، خريج فرقة One Direction، ونشرت مجموعة من الصور المميزة التي تجمعهما، وعلقت عليها بالقول: "لقد تحطمت، كان لديه روح طيبة، لن أنساها أبدًا. لقد أحببت العمل معه كثيرًا - لقد كان فرحةً على المسرح وخارجه. هذا الخبر المأساوي يفطر قلبي. أرسل كل حبي وصلواتي لعائلته وأحبائه. تأخذ أغنيتنا For You معنى جديدًا تمامًا بالنسبة لي الآن. ارقد بسلام".

