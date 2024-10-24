بالبوستر الرسمي .. الكشف عن ملامح شخصيات فيلم "الهوى سلطان"

ميرنا وليد - بيروت - قامت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" بطرح البوسترات الرسمية للعمل على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفةً من خلالهاعن ملامح الشخصيات و حمست الجمهور بالكشف عن موعد طرح الفيلم حيث علقت بالقول :"بتفكر بعقلك ولا بقلبك.

. وايه المشكلة لو فكرت بالاتنين..! فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم ٦ نوفمبر".

الفيلم، الذي يشاركها بطولته الممثل المصري أحمد داود، تدور أحداثه في إطار رومانسي بسيط حول العلاقة بين الأصدقاء وكيف يمكن أن تتحول إلى قصة حب. يروي الفيلم قصة "سارة" و"علي"، صديقين مقربين منذ سنوات طويلة، ويعيش "علي" حالة عاطفية مع فتاة أخرى، لكن أحداثًا مفاجئة تؤدي إلى تطور علاقتهما إلى حب عميق.

