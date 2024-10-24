شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقي العربية وسهرة طربية لمي فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ 32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا على مسرح النافورة قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب.

وقبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرضًا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

وعلى مدار 14 يوما قدم المهرجان منذ انطلاقه الجمعة 11 أكتوبر، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي اتخذت من الطرب الأصيل عنوانا لها، وكان أبطال لياليها: "مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، نادية مصطفى، نسمة محجوب، عمر خيرت، مرو ة ناجي، عزيز مرقة، فؤاد زبادي، عبير نعمة، محمد محسن، ريهام عبد الحكيم، وغيرهم".