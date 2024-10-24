الشيخة مهرة تستقبل فرنش مونتانا في دبي وهو يفاجـ ـئها بهذا الأمر - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، الفنان الأميركي من أصول مغربية فرنش مونتانا في دبي وشارك العديد من الصور من العشاء الذي نظمته على شرفه والذي حضره المصمم اللبناني عقل فقيه والعديد من الشخصيات.
كما نظمت له رحلة على الجمال في الصحراء واختار ان يفاجئها ويرتدي اللباس التقليدي فيها المعروف بـ "الدشداشة" ووضع على رأسه الكوفية الفلسـ ـطينية.
يذكر ان فرنش مونتانا كان قد كشف عن حدث فني سيشارك فيه بدبي يحمل عنوان "French Montana & Friends: Live"، وسيقام في 14 كانون الأول المقبل.
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