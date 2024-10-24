أول ظهـ ــور لـ علي جابر بعد وعكته الصحية الخطيرة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استطاع محبو الاعلامي اللبناني علي جابر الاطمئنان على صحته بعد ان ظهر لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها اذ أصيب بنزيف داخلي أدى الى دخوله في غيبوبة لفترة 6 أيام .

وفي التفاصيل شارك الاعلامي مصطفى الاغا فيديو له مع جابر مطمئنا المحبين عليه وبدا التعب واضحا على وجهه بعد المرحلة الصعبة التي مر بها وتخطاها بقوة وعزيمة.

وكتب مصطفى تعليقا على الفيديو: "نعم اتعبك المرض ولكنك اقوى منه ... سعيد بعودتك اخي وصديقي ومديري علي جابر ، ادام عليك الصحة والعافية والابتسامة"

يذكر ان علي جابر يغيب لأول مرة عن لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent الذي انطلق قبل اسبوع.