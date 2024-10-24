شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل ساهمت فى نجاح تيتا زوزو: خفة دم إسعاد والاعتماد على الشباب والإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة اسعاد يونس ، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، تفاعلا كبيرا من الجمهور والنقاد منذ طرح الحلقات الأولى للعمل، حيث تناول المسلسل عدة قضايا أسرية مهمة للغاية، ويحسب لصناع العمل الجرأة في تناول تلك الافكرا المهمة للمجتمع وخاصة قضايا الأبناء والأسرة والأبوين، وأبرز تلك القضايا التربية الجيدة والسيئة وما يظهرعليه الأبناء خلال حياتهم، بالإضافة إلى أن هناك عوامل ساهمت في نجاح المسلسل نستعرضها خلال السطور التالية وهى كالتالى:

خفة ظل إسعاد يونس بطلة العمل

النجمة القديرة إسعاد يونس معروفة بخفة زلها سواء في برنامجها صاحبة السعادة أو في الحياة عموما، وهو الامر الذى جعل شكل شخصية تيتا زوزو في المسلسل تتسم بخفة الدم في أغلب الأوقات، حتى المشاهد الدرامية المؤثرة كانت تقدمها بطريقة تشبه عادتها وطريقتها في الحياة المعروفة بالهدوء والثافة وخفة الدم .

الاعتماد على الشبابنجاح مسلسل تيتا زوزو يعتمد على العددي من العوامل أحد ابرز تلك العوامل هو الاعتماد على الممثلين الشباب، وهو عامل مؤثر في تنفيد تلك القضايا التي يناقشها المسلسل، وعلى سبيل المثال شخصية نور محمود والذى يظهر من خلالها بشخصية سيف اب للولد وبنت في سن المراهقة، ولكل منهما حياته الشخصية وهى شخصية مهمة للغاية في كيفية أن تكون أب ناجح في ظل ظروق تغيير الأجيال .

كما أن شخصية مخرج الإعلانات محمد كيلانى في العمل مميزة للغاية، وهى شخصية الابن الأقرب إلى والدته رغم إنه الولد الأصغر، وفى نفس الوقت هو شاب يريد أن يدخل في قصص حب وعلاقات وأشياء أخرى .

مخرجة العمل شيرين عادل

المخرجة شيرين عادل، أحد ابرز عوامل نجاح مسلسل تيتا زوزو، كادرات صحيحة ومميزة، لوكيشن تصوير حقيقى وصادق، مشاهد مميزة بين الابطال، دراما ومشاعر وصدق في كل عناصر المسلسل، فضلا عن الشكل الجمالى كل ممثل من خلال مشاهده المختلفة، اختيار الأطفال بشكل مميزة كلا في موقعه الاتستراتجيى الدرامى في أحداث المسلسل، ولنا في ذلك مثالا في الطفلة ديجا والتي تعد كمن نجوم المسلسلة رغم صغر سنها وأول مرة أمام الكاميرات ، ويحسب للمخرجة شيرين عادل التناغم مع مؤلف العمل محمد عبد العزيز في ترتيب القضايا وشكل تناولها في أحداث المسلسل.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.