شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى الليلة وقناة ON تنقل الحفل والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح مهرجان الجونة السينمائى دورته السابعة التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، مساء اليوم الخميس خلال حفل كبير يحضره العديد من الفنانين وصناع السينما من مختلف دول العالم، وتنقل قناة ON حفل الافتتاح على شاشتها وباقى الفعاليات كذلك باعتبارها الشريك الإعلامي الرسمى للدورة السابعة.

ويكرم مهرجان الجونة في دورته السابعة، الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض مهرجان الجونة السينمائى هذا العام فيلمين مصريين في المسابقة الرسمية، الأول "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والثاني "الفستان الأبيض" الذي يعد الفيلم الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم "رفعت عيني للسما" كان مشاركاً في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقاً) في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعماً في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وقد شهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث حصل على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.

أما الفيلم الروائي "الفستان الأبيض" من بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، ميمي جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، فتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها؛ مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها.