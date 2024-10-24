أوزيك وفيوري يطلقان تصريحاتهما الأولى قبل موقعة ٢١ ديسمبر في الرياض

بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بافرط، ووسط حضور إعلامي كبير عُقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة البريطانية لندن المؤتمر الصحفي الأول الذي يجمع بين الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري، تمهيداً لنزالهما المرتقب “Fury vs Usyk Reignited”، الذي سيُقام في ٢١ ديسمبر القادم ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويأتي هذا المؤتمر كأول مواجهة علنية بين الملاكمين منذ هزيمة فيوري في مايو الماضي، مما يرفع من مستوى الترقب والإثارة.

وشهد المؤتمر أجواء مليئة بالحماس والتحدي، حيث تحدث الطرفان عن استعداداتهما للمواجهة الحاسمة في “المملكة أرينا”، كما وقفا وجهاً لوجه ضد بعضهما في تحدٍ يأمله كل عشاق الملاكمة.

وقال حامل الألقاب الأربعة وبطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوزيك خلال المؤتمر: “أتعامل مع هذا النزال بمحبة وامتنان. أشكر الله على القوة والتوجيه التي تلقيتها. أقدر تحدي تايسون فيوري وأشكر معالي المستشار على تنظيم هذا الحدث. كما أشكر شعبي على هذه الفرصة لتمثيل أوكرانيا. أشكركم جميعًا، وأتطلع لرؤيتكم في ٢١ ديسمبر”.

فيما قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري: “أشكر موسم الرياض ومعالي المستشار على إتاحة الفرصة لهذه المواجهة. أتطلع إلى استعادة ما هو لي، وسأُذكر العالم بمن هو الملك الغجري يوم ٢١ ديسمبر عندما أعود بالأحزمة إلى موركامب. استعدوا”.

من جهته، قال مروج الملاكمة فرانك وارن: “يا لها من بطاقة رائعة يتصدرها أفضل نزال يمكن تقديمه في عالم الملاكمة. ورغم أن الأمور لم تسر في صالحنا في المرة الأولى، فإننا نثق تمامًا في أن تايسون فيوري سيثبت مرة أخرى أنه الأفضل ويقدم عرضًا سيدخل تاريخ الملاكمة. شكرًا لموسم الرياض ومعالي المستشار على استمرارهم في تقديم أكبر النزالات، ونتطلع بشغف إلى ٢١ ديسمبر”.

أما أليكس كراسيك فقال في تصرح له: “النزال على لقب الوزن الثقيل بلا منازع بين اثنين من أعظم الرياضيين هو ظاهرة فريدة من نوعها. رؤية هذه المواجهة مرة أخرى يكاد يكون معجزة. نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على تحقيق أحلام الجماهير. نصلي أن يصل كلا المقاتلين من معسكراتهم بصحة ولياقة كاملة. بارك الله فينا جميعًا، ولينتصر الأفضل مرة أخرى”.

يذكر أن هذه الأمسية ستكون من أبرز فعاليات موسم الرياض، حيث يتوقع أن تقدم للجمهور مواجهات مليئة بالتحدي والحماس بين أبطال عالميين في مختلف الفئات.