شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت يوم أنساك لـهنا الزاهد وأحمد حاتم فى قائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت حكاية "لو كنت يوم أنساك" بطولة النجمين هنا الزاهد وأحمد حاتم المكونة من 5 حلقات ضمن أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر، إلى قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، حيث عرضت الحكاية عام 2021، من إخراج خالد الحلفاوى، حيث تصدرت الحكاية المركز الرابع في القائمة، علما بأن الحكاية تم عرضها منذ 3 سنوات على أقصى تقدير، حيث شكل الثنائى هنا الزاهد وأحمد حاتم ديو مميز ومختلف في السوق الدرامى .



لو كنت يوم انساك

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.

وبدأت هنا الزاهد هذا الأسبوع تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، وعادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.