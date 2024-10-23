شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة ينعى أحمد شافعى أحد أعضاء فريقه: نسأل الله له الرحمة والمغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حمزة نمرة، أحمد شافعى، أحد أعضاء فريقه، حيث نشرت الصفحة الرسمية له عبر موقع فيس بوك، بيانا لنعى الراحل وتقديم واجب العزاء لعائلته وأصدقائه.

وكتبت الصفحة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى زميلنا أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقنا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، نرجو منكم الدعاء له بالرحمة، اللهم ارحمه واغفر له".

على جانب آخر، سبق وتفاعل حمزة نمرة مع متابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك ببرومو أغنية جديدة يستعد لطرحها قريبًا، وذلك بعدما نشر فيديو لها من الكواليس، ظهر فيه أثناء العمل عليها واكتفى بتشويق جمهوره لها على أن يتم طرحها قريبًا.



أحمد شافعى