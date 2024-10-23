كان المُلهم والمُعلم.. محمد ثروت يستعيد ذكريات لقائه بـ الموسيقار محمد عبدالوهاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب الكبير محمد ثروت لإحياء الحفل الموسيقي "ليلة عبدالوهاب"، الذي من المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

واستعاد ثروت ذكريات لقائه بـ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ونشر مجموعة صور جمعتهما سويًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كلي فخر وسعادة بأن أشارك في إحياء ذكرى أستاذي العملاق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يوم الجمعة القادم ٢٥ أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، بعد أن تشرفت بمصاحبته فنياً لأكثر من ١٠ سنوات".

وأضاف: "كان الملهم والمعلم، وكان مشواري الفني مع الأستاذ العبقري محمد عبد الوهاب بوابة العبور لاحتراف الفن على يد موسيقار الأجيال، من خلال ألحان مهمة مثل أوبريت الأرض الطيبة، مصريتنا، عاشت بلادنا، عينيا السهرانين، يا قمر يا غايب، وأخيراً رائعة يا حياتي".

يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، على مسرح أبو بكر سالم، لتكريم اسم الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي.

ويقود الحفل المايسترو وليد فايد، بمشاركة أوركسترا موسيقية كبيرة، لتقديم روائع الموسيقار محمد عبدالوهاب وأعماله الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من التراث الموسيقي العربي.

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