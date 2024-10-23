مجدي أحمد علي يعلق على منع عرض فيلم "آخر المعجزات" في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المخرج الكبير مجدي أحمد علي، عما حدث مع فيلم "آخر المعجزات" وإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرضه قبل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بـ 48 ساعة.

وقال مجدي أحمد علي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الرقابة دلوقتي بقيت شئ غير محتمل، وده سيناريو مترخص والمفترض لو فيه اجراء زي ده كان لابد أن يكون قبلها بوقت كافي، وده مهرجان فيعتبر عرض خاص مش عرض عام".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، كشف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي أقيم يوم 29 سبتمبرالماضي، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "أخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبدالوهاب شوقي.

فيلم آخر المعجزات - The Last Miracle مدته 20 دقيقة وتدور أحداثه حول "يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، ووقتها يهاتفه الشيخ المتوفي نفسه فجأة طالبًا لقاءه".

اقرأ أيضا:

بالصور- أسماء جلال ونور النبوي ولبلبة.. وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي