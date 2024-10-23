شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة الموسيقار إسلام القصبجى قبل حفلته غدا فى ختام مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الموسيقار إسلام القصبجى بروفة موسيقية فى إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية بصحبة المايسترو تامر الفظى، قبل حفلته غدا فى ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ32 على مسرح النافورة فى الفقرة الأولى، حيث سيقدم عزفا منفردا على العود.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس 24 أكتوبر على مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذى تتغنى فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حيث أعلنت إدارة الاوبرا عن نفاد تذاكر الحفلة بإعلان sold out. وقد أعلن عن نفاد تذاكر حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التى شكلت الوجدان الفنى للجمهور المصرى والعربي.



بروفة الموسيقار إسلام القصبجى (1)