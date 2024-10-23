شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Harry Potter أعمق من سلسلة الأفلام وفقا لرئيسة استديو وارنر براذرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة استوديو وارنر براذرز تشانينج دونجي أن مسلسل Harry Potter التلفزيوني الجديد الذى سيطرح على شبكة HBO، سيكون "أكثر عمقًا" من سلسلة الأفلام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Variety.

وصرحت دونجي قائلة:" ليس هناك الكثير للحديث عنه في هذه اللحظة حول المسلسل الجديد من عالم Harry Potter، بدأ فريق الكتابة الرائع لدينا يقومون بما يتعين عليهم القيام به، وتم فتح باب اختيار الممثلين في المملكة المتحدة وأيرلندا، لذا فإن العملية تسير على ما يرام".

وتابعت دونجي حديثها قائلة: "إنه حلم لا يصدق، بصراحة، وبصفتي شخصًا من المعجبين الكبار بالكتب، فإن الفرصة لاستكشافها ربما بعمق أكبر مما يمكنك في فيلم مدته ساعتان فقط، هذا هو السبب الكامل وراء قيامنا بهذه الرحلة".

فى سياق متصل بدأت شبكة HBO اختيار النجوم الثلاثة لمسلسلها التلفزيوني القادم " Harry Potter"، هارى ورون وهيرمونى، وذلك بعدما رصد متابعين السلسلة والإعلان متداولًا عبر الإنترنت، وأكدت HBO صحته لموقع Variety.

تبحث HBO عن ممثلين أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا في أبريل 2025 ومقيمون في المملكة المتحدة وأيرلندا، كما اشار الإعلان أن الاختيار سيكون شاملاً لجميع الأجناس والأعراق والهويات الجنسية، على ان يكون أخر موعد لتقديم طلب اختبار الأداء 31 أكتوبر المقبل.

وجاء في الإعلان:"نحن ملتزمون بالاختيار الشامل والمتنوع، لكل دور، ويرجى تقديم مؤدين مؤهلين، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو أي أساس آخر محمي بموجب القانون ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد".

يتطلب الإعلان من الممثلين تقديم شريطين قصيرين، بما في ذلك قصيدة قصيرة أو قصة، ولا شيء من " Harry Potter".