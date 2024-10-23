شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض أوبريت راحت عليك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عرض أوبريت راحت عليك لموسيقار الشعب سيد درويش على المسرح الكبير، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومدير المهرجان الدكتور خالد داغر.



اوبريت سيد درويش



اوبريت سيد درويش بمهرجان الموسيقى



اوبريت سيد درويش بحضور أحمد هنو



اوبريت سيد درويش بحضور وزير الثقافة

الأوبريت من إخراج مهدى السيد، ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلى، سمية وجدى، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهانى عبد الناصر وكورال صوت العاصمة.

الأوبريت تم إنتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهمًا عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقى، كما شارك المؤلف الموسيقى كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة على الكسار المسرحية، وتدور أحداثه فى مقاطعة هندية عن حاوى من أصل مصرى تساعده ابنته فى العروض، ويقع فى غرامها كل من ولى عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس على مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى، والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

ويسبقه عرض على المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.