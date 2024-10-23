شكرا لقرائتكم خبر عن بول ميسكال يظهر فى حفل تايلور سويفت بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى بول ميسكال في حفل المغنية العالمية تايلور سويفت "Eras" في ميامي، فلوريدا، ويزعم أن ميسكال كان حاضرًا لمشاهدة صديقته، جرايسي أبرامز، أثناء افتتاح حفلها في ملعب هارد روك.



بول ميسكال

فى نفس السياق كشفت عدة تقارير أجنبية عن انضمام المخرج العالمي ريدلي سكوت والنجم العالمي دينزل واشنطن والنجم العالمي بول ميسكال، إلى سباق الأوسكار القادم بعد العرض الخاص الأول في لوس أنجلوس أمام جمهور من الناخبين من AMPAS وSAG، لفيلمهم Gladiator 2، حيث كشفت التقارير عن الآراء المبدئية للفيلم والتي نالت استحسان الكثيرين من النقاد والجماهير اللذين منحا الابطال والمخرج تذكرة الوصول والمشاركة بقوة في السباق الأشهر في عالم السينما "الأوسكار" في دورته المقبلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Gladiator 2 من انتاج شركة باراماونت بيكتشرز وهو تكملة الجزء الأول الذي عرض عام 2000 لنفس المخرج ريدلي سكوت وحاز به على جائزة الأوسكار، ووفقاً للتقرير الذي استند على اراء الحاضرين فإن الجزء الثاني من الفيلم يشعل الشرارة لسكوت، والمرشح لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، ليكون في السباق للفوز بجائزة الأوسكار التي طالما طال انتظارها، بالإضافة إلى ذلك، أصبح نجومه بول ميسكال ودينزل واشنطن الآن من المتنافسين في سباقات التمثيل الخاصة بهم.

وينافس ميسكال الذي ترشح لأول مرة للأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم السابق Aftersun، بقوة في السباق القادم، بعد اداءاه المتميز في الجزء الثاني من Gladiator، وفي الوقت نفسه، قد يتنافس واشنطن، الذي حصل بالفعل على جائزتي أوسكار عن التمثيل، على جائزة ثالثة، لينضم إلى قائمة صغيرة من الفائزين ثلاث مرات في التمثيل، بما في ذلك فرانسيس مكدورماند وجاك نيكلسون ودانييل داي لويس، ومن المقرر ان يتنافس واشنطن في سباق الممثل المساعد.

ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

تدور قصة فيلم "Gladiator 2" حول لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول ساحة القتال في الكولوسيوم بعد أن تم الاستيلاء على منزله من قِبل الأباطرة الطغاة الذين يحكمون روما، في قلب هذه التحديات، يجب على لوسيوس أن يستمد قوته من ماضيه لاستعادة مجد روما وإعادة العزة لشعبها.