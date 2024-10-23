الجمعة.. محمد ثروت يشارك في "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن مشاركته في الحفل الموسيقي "ليلة عبدالوهاب"، الذي من المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، على مسرح أبو بكر سالم، لتكريم اسم الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي.

ويقود الحفل المايسترو وليد فايد، بمشاركة أوركسترا موسيقية كبيرة، لتقديم روائع الموسيقار محمد عبدالوهاب وأعماله الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من التراث الموسيقي العربي.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتظروني يوم الجمعة ٢٥ أكتوبر في ليلة أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نقدر نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".

الجدير بالذكر أن محمد ثروت تعاون مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وقام الأخير بتلحين عدد من الأغاني الشهيرة لثروت، من بينها "الأرض الطيبة"، "مصريتنا"، "عينيا السهرانين"، "عاشت بلدنا"، "يا حياتي".