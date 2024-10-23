بإطلالة سوداء أنيقة.. ركين سعد تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ركين سعد متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ركين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة سوداء.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين وجاءت كالتالي: "حلوة الحلويات، أنيقة كالعادة منتظرين فيلمك المقبل، حلو الكلاسيك عليكي، قمر".

يذكر أن الفنانة ركين سعد أعلنت انتهاء تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "بومة".

وتدور أحداث بومة حول الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة.

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